ОДКБ готовит ответ Еревану

13 сен. 12:21

Организация договора о коллективной безопасности подтвердила получение обращения от Еревана, об этом заявил ее пресс-секретарь.

По его словам, ОКДБ в данный момент готовит сообщение по этому поводу.

Напомним, сегодня ночью ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.