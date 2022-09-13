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ОДКБ готовит ответ Еревану

ОДКБ готовит ответ Еревану

Организация договора о коллективной безопасности подтвердила получение обращения от Еревана, об этом заявил ее пресс-секретарь.

По его словам, ОКДБ в данный момент готовит сообщение по этому поводу.

Напомним, сегодня ночью ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.

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