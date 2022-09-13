Россия набирает группу туристов для безвизовой поездки в Иран

Ростуризм начал собирать заявки от туроператоров на безвизовый заезд в Иран.
"В прошлом году вступило в силу соглашение о взаимных безвизовых групповых туристических поездках граждан России и Ирана. Этот механизм, разработанный по аналогии с китайским, позволяет туроператорам принимать и отправлять группы от пяти до 50 человек без необходимости оформления визы", - написала глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
Для организации таких поездок турфирмам необходимо до 15 октября 2022 года направить в свои региональные органы власти наименование организации, реестровый номер, контактные данные. "Туроператоры должны состоять в едином федеральном реестре и осуществлять деятельность в сфере международного въездного и выездного туризма", - отметила Догузова.
Затем, пояснила она, все списки компаний будут переданы иранской стороне. Ожидается, что к новому году начнется полноценная работа в рамках безвизового соглашения с Ираном.