Россия набирает группу туристов для безвизовой поездки в Иран

13 сен. 11:57

Ростуризм начал собирать заявки от туроператоров на безвизовый заезд в Иран.

"В прошлом году вступило в силу соглашение о взаимных безвизовых групповых туристических поездках граждан России и Ирана. Этот механизм, разработанный по аналогии с китайским, позволяет туроператорам принимать и отправлять группы от пяти до 50 человек без необходимости оформления визы", - написала глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Для организации таких поездок турфирмам необходимо до 15 октября 2022 года направить в свои региональные органы власти наименование организации, реестровый номер, контактные данные. "Туроператоры должны состоять в едином федеральном реестре и осуществлять деятельность в сфере международного въездного и выездного туризма", - отметила Догузова.

Затем, пояснила она, все списки компаний будут переданы иранской стороне. Ожидается, что к новому году начнется полноценная работа в рамках безвизового соглашения с Ираном.