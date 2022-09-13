МИД России призвал Армению и Азербайджан воздержаться от эскалации конфликта

13 сен. 11:45

Россия призывает Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня и воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации.

"Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.

Напомним, сегодня ночью ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.

В российском МИД выразили крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки на границе двух республик в ночь на 13 сентября.

В ведомстве отметили, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном. "Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9.00 по Москве 13 сентября с.г. будет выполняться в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Согласно заявлению, Россия по-прежнему исходит из того, что "все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем, а в части, касающейся пограничных вопросов, – в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России".