Коронавирус подтвердился еще у 44 тысяч россиян

13 сен. 11:32

В России за минувшие сутки выявили 44 045 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 4 946, в Санкт-Петербурге - 3 478, в Подмосковье - 963. В Краснодарском крае - 851, в Ставропольском крае - 235, в Крыму - 380, в Дагестане - 115, в Кабардино-Балкарии - 251, в Адыгее - 77, в Карачаево-Черкесии - 98, в Чечне - 24, в Северной Осетии - 26, в Ингушетии - 36.

Общее число инфицированных в России достигло 20 157 143.

Госпитализированы за сутки 4 663 человека. Выздоровели 48 187 пациентов, за все время - 19 144 853.

Умер за сутки 101 человек, с начала пандемии - 530.