Алексей Фененко: США хотят через Армению открыть второй фронт против России 

Армения, начиная новую войну против Азербайджана, следует плану США по открытию второго фронта против России - об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко, комментируя ночную атаку армянских войск на Дашкесанский, Кельбаджарский и Лачинский районы Азербайджана.

"Сейчас американцы и страны НАТО думают, как открыть против России новый фронт. Поэтому вполне естественно, что они пытаются втянуть Армению в новый конфликт против Азербайджана, устроить очередную эскалацию на Южном Кавказе. У них есть эффективные механизмы воздействия на Ереван, пусть не такие сильные, как на Тбилиси, но Вашингтон все равно будет пытаться разыграть карту Южного Кавказа, чтобы открыть против России второй фронт", - подчеркнул Алексей Фененко.

Армения согласна на создание проблем России по двум причинам. "Ереван надеется все время, во-первых, получить возможность реванша за осень 2020 года, во-вторых, выслужиться перед НАТО. Армянским властям важно показать, что они находятся на стороне Североатлантического альянса и верны североатлантическим ценностям, несмотря на членство в ОДКБ. Взамен они просят помочь совершить реванш в войне с Азербайджаном. Пашинян рассчитывает, что ему зачтется такое поведение на будущее", - пояснил политолог.

Быстро ликвидировать эту угрозу дестабилизации Москве вряд ли удастся, поскольку договариваться ей нужно не с Ереваном, а с управляющими им внешними силами. "Ключ к попыткам дестабилизации сейчас лежит в Вашингтоне. То есть переговоры России нужно в буквальном смысле вести с США и Францией, так как эти две страны сегодня имеют решающее влияние на Армению. Я бы не переоценивал степень российского влияния на современный Ереван, поскольку там давно уже почувствовали, что хотят найти себе более перспективного партнера за рубежом", - заключил Алексей Фененко.