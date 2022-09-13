Карасин: Армения и Азербайджан достигли прекращения огня благодаря России

13 сен. 11:21

Режим прекращения огня был установлен на границе Армении и Азербайджана сегодня утром благодаря усилиям России, рассказал глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин.

Он напомнил, что "резкое обострение" ситуации произошло накануне вечером, так что в вечернее и ночное время велась интенсивная работа, в том числе и министерством иностранных дел России.

Сенатор отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту РФ Владимиру Путину.

"Смысл в том, чтобы обострение прекратить, наладить нормальную атмосферу в погранзоне, и в результате удалось добиться, что к 9.00 сегодня было объявлено перемирие", - цитирует Карасина РИА Новости.

Дипломат уточнил, что ситуацию удалось перевести в достаточно спокойное, мирное русло, а впереди предстоит "большая работа", так как Пашинян обратился в ОДКБ.