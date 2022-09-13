Греция стала самым популярным европейским направлением лета

13 сен. 11:16

Россияне, посетившие летом Европу, чаще всего выбирали Грецию, сообщает АТОР.

"Лидер - Греция: здесь более низкие цены, и, что более важно, лояльная визовая политика", - говорится в сообщении.

Также российские туристы отдыхали летом Испании, Италии и Франции.

В целом турпоток из России в Европу оказался примерно на 90% ниже, чем летом 2019 года.

"Путешественники, которые принимали решение провести отпуск в странах ЕС, летели туда с пересадками, выбирали отели высокого уровня, а поездки в основном были через туроператоров", - уточнили эксперты АТОР.

Основной поток пришелся на организованных туристов, а не самостоятельных, как было в 2019 году, причина в сложности с платежами. Также иссяк поток "бюджетных" путешественников в Европе, дорогими стали путевки, львиную долю цены которых составляла авиаперевозка.