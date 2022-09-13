Игорь Коротченко: Армению необходимо принуждать к миру с Азербайджаном 

13 сен. 11:07

В условиях, когда правительство Никола Пашиняна ведет себя нестабильно и вслед за договоренностями о нормализации отношений с Баку устраивает полномасштабные боевые действия на границе, Армению необходимо принуждать к миру с Азербайджаном. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко, говоря о ночном нападении армянских войск на Дашкесанский, Кельбаджарский и Лачинский районы Азербайджана.

Эксперт прежде всего напомнил, как можно избежать повторения таких боестолкновений в будущем. "Основа - это подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Также необходима делимитация и последующая демаркация государственной границы между двумя странами, чтобы снять вопрос, где заканчивается территория одной республики и начинается территория другой", - сказал он.

"Принципиально важен вывод армянских вооруженных сепаратистов с территории Карабахского экономического района Азербайджана. Ни в коем случае нельзя забывать, насколько они способствуют поддержанию напряженности в регионе. В любой момент вооруженные сепаратисты могут устроить новую провокацию, диверсию, обстрел. Ситуацию в Карабахе необходимо решать на основании Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года и последующих договоренностей, которые предусматривают полный вывод всех армянских вооруженных формирований с азербайджанской земли", - напомнил Игорь Коротченко.

Реакция Баку на атаку показывает, что азербайджанская армия готова в любой момент к точечному принуждению Армении к миру. "Действия Азербайджана основаны на собственном успешном опыте, когда на любую вылазку и провокацию следуют ответные хирургически точные удары возмездия. Я думаю, что сочетание политических, дипломатических и, прежде всего, силовых действий позволило сегодня стабилизировать ситуацию и привести реваншистов в Армении в чувство. Однако проблема остается: с одной стороны, правительство Пашиняна заявляет, что стремится нормализовать отношения с Азербайджаном, а с другой стороны, готово тут же сделать разворот на 180 градусов", - обратил внимание политический аналитик.

"Пашинян как флюгер: куда подует ветер, туда он и разворачивается. Его главная цель - сохранить власть, и из-за этого всегда есть возможность мгновенного изменения официальной позиции Еревана. Проблему усиливает деятельность в Армении достаточно влиятельных, мощных сил реваншистов. Воздействие на Пашиняна оказывают и внешние игроки: для США, Франции и ряда других стран неприемлем вариант полного мира в регионе. Поскольку регион богат углеводородами, он всегда будет зоной интересов третьих государств и центров силы", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Россия стремится к обеспечению мирного развития обстановки. России нужен скорейший запуск мультимодального транспортного коридора "Север-Юг". Россия заинтересована в запуске Зангезурского транспортного коридора с экстерриториальным статусом. Для Москвы важен мир и транспортная логистика, что критически необходимо сегодня России в условиях западной экономической торговой блокады. То есть общая конфигурация такова, что внешние заинтересанты хотят дестабилизации, а региональные государства - Россия и Азербайджан - стремятся к миру, спокойствию и экономическому процветанию с разблокированием коммуникаций", - рассказал главный редактор "Национальной обороны".

"При этом для Армении подписание мирного договора означает отказ навсегда от территориальных претензий к Азербайджану. На это влиятельные силы в Армении и стоящие за ними внешние игроки пойти не хотят. Поэтому очевидно, что дипломатическое давление и ответные силовые акции будут лежать в основе дальнейшей политики для приведения Армении в чувство", - добавил Игорь Коротченко.

Россию не может не настораживать обилие визитов высокопоставленных американских чиновников в Армению. "Стоит упомянуть и июльский визит директора ЦРУ Уильяма Бернса в Ереван, и сентябрьский визит главы Минобороны Армении Сурена Папикяна в США, завершившийся совсем недавно, и прогнозы американского посольства о возможности обострения ситуации. Идет сложная политико-дипломатическая борьба за смыслы, за интерпретацию, за влияние. Активно работает международная армянская диаспора - один из важных факторов обострения, ее представители в США и Франции обладают достаточными ресурсами для влияния", - сказал он.

"Азербайджан, со своей стороны, действует исключительно в духе норм международного права. Есть пять базовых принципов, которые выдвинул Ильхам Алиев как основу для мирного договора, безукоризненные с юридической и дипломатической точки зрения. Для Армении есть только один путь - мирный договор, отказ от территориальных претензий и развитие в пределах своих международно признанных границ. Сепаратистский режим, который существует в Карабахе, должен быть демонтирован, а незаконные вооруженные формирования должны покинуть территорию Азербайджана навсегда", - заключил Игорь Коротченко.