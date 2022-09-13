Вырученные от продажи московских квартир Гульнары Каримовой финансы получат Россия и Узбекистан

13 сен. 11:01

Средства, вырученные от продажи шести конфискованных московских квартир дочери узбекистанского экс-президента Гульнары Каримовой, будут поделены в равных долях между Узбекистаном и Россией, - заявил сегодня заместитель министра юстиции республики Музраф Икрамов.

"Шесть квартир Каримовой, расположенных в Москве, были конфискованы, полученные средства, согласно решению суда Москвы, будут в равных долях и обращены в пользу Узбекистана и России", - рассказал Икрамов, передает РИА Новости.

В феврале минюст Узбекистана сообщал, что суд Москвы признал приговоры Каримовой, вынесенные ей на родине, с российской стороной началась работа по реализации конфискованного у нее имущества в РФ и возвращению вырученных средств в республику.

Напомним, Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Суд 18 марта 2020 года в рамках нового уголовного дела увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев.