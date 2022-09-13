Армения признала гибель 49 военных на границе с Азербайджаном

13 сен. 10:47

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник назвал в парламенте подтвержденное число погибших армянских военных в результате провокации на границе с Азербайджаном.

Он сообщил, что потери Армении составили 49 человек. "Мы пока не получаем точной информации о погибших, не публикуем каких-либо данных. Должен зафиксировать, что наша армия, солдаты и офицеры сражались самоотверженно”, - заявил Пашинян.

Несмотря на заключенное утром соглашение о режиме прекращения огня, армянский премьер рассказал, что на данный момент интенсивность боевых действий снизилась, однако они продолжаются на одном-двух направлениях.

Напомним, сегодня ночью ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.