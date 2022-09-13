Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили армянские провокации

13 сен. 10:46

Главы МИД Турции и Азербайджана Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

"Мы обсудили с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым армянские провокации на азербайджано-армянской государственной границе. Армения должна прекратить провокации. Она должна сосредоточиться на мирных переговорах и сотрудничестве в рамках соглашения, достигнутого с Азербайджаном", - написал Чавушоглу в одной из соцсетей.

Напомним, сегодня ночью ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.

МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.