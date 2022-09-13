В Казахстане раскрыли сеть, продававшую новорожденных через интернет

13 сен. 10:37

В Алматы задержана группа лиц, которые сводили беременных с бездетными парами, помогали продать ребенка и изготавливали поддельные свидетельства о рождении, сообщает телеканал "Астана".

Следствие установило, что "предприниматели" находили беременных женщин, желавших отказаться от будущего малыша, а также пары, мечтающие о ребенке. Младенцев незаконно усыновляли и оформляли им поддельные документы.

Подозреваемые грозит до 12 лет тюрьмы за торговлю несовершеннолетними.

В МВД Казахстана уточнили, что с начала сентября выявлено свыше 20 преступлений, связанных с торговлей людьми.