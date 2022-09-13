Столичный регион ждет дождливый теплый день

13 сен. 10:28

Сегодня в столичном регионе установится облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди, но будет достаточно тепло - до плюс 16 градусов, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Облачная с прояснениями погода, в Москве небольшие дожди начнутся в поздние вечерние часы, а на территории южных районов Московской области дожди пойдут во второй половине дня. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 14-16 градусов, по Московской области плюс 12-17 градусов тепла", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Синоптик отметил, что сегодня большую часть дня погоду в регионе будет определять гребень антициклона, ближе к вечеру скажется влияние приближающегося с юга атмосферного фронта. Ветер будет дуть восточный, его скорость составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать до 744 мм рт ст, что ниже нормы.