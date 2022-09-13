Названы самые востребованные в России IT-специальности

13 сен. 10:17

Совместное исследование сервисов "Работа.ру" и Heaad показало, каких IT-специалистов в России ищут работодатели, пишет РИА Новости.

"Чаще всего компании ищут программиста или разработчика (11%), аналитика (10%) и системного администратора (10%)", - выяснили аналитики.

Всего было проанализировано порядка 50 тысяч вакансий, опубликованных летом 2022 года. Больше всего вакансий опубликовали "СБЕР" (2%), "Яндекс" (2%) и МТС (1%). Чаще всего IT-специалистов ищут в Москве - почти 40% объявлений приходится на столицу.

"IT-специалистам в целом предлагают в вакансиях от 73 тысяч ± 56,2 тысячи до 106,1 тысячи ± 86,2 тысячи российских рублей в месяц. В Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза", - говорится в исследовании.