Из украинских портов вышли еще семь судов с зерном

13 сен. 10:10

Из украинских портов в рамках "продуктовой сделки" сегодня утром вышли еще семь сухогрузов с зерном, - сообщило министерство национальной обороны Турции.

"В рамках отгрузки зерна по состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще семь судов с зерном", - говорится в сообщении военного ведомства в одной из соцсетей, передает РИА Новости.

Напомним, накануне Совместный координационный центр в Стамбуле сообщил, что лишь 28% рейсов в рамках реализации "продуктовой сделки" направились с Украины в страны с низким доходом, а 44% - в богатые страны.