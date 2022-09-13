Россиянам стало сложнее оформить карту в банках Узбекистана

13 сен. 10:01

Банки Узбекистана стали ужесточать условия для выдачи пластиковых карт иностранцам, накануне об изменении условий сообщили "Капиталбанк" и "Ипак Йули", популярные у иностранных граждан.

Теперь "Капиталбанк" открывает счета только нерезидентам, которые пробыли на территории Узбекистана более 15 дней. Исключение делается для студентов и тех, кто официально трудоустроен в республике.

Банк "Ипак Йули" с 12 сентября сделал услугу по открытию счетов нерезидентам доступной только в головном офисе в Ташкенте. Это касается в том числе пластиковых карт и идентификации в мобильном приложении. Изменения не касаются обслуживания счетов иностранцев, открытых до нововведения.

С начала года в Узбекистане на 15-20% ежеквартально росло количество банковских счетов, открываемых нерезидентами. По итогам первого полугодия иностранцам в республике было открыто 169 тыс счетов, на счетах россиян в Узбекистане на начало июля хранилось около $115 млн, сообщал ЦБ республики.