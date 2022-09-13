Анкара ждет разъяснений от Киева в связи с призывами ввести санкции против турецкого бизнеса

13 сен. 9:49

На Украине проводится агитация за введение санкций против турецких банков и бизнесменов, в связи с этим Анкара требует от Киева разъяснений, пишет газета Aydinlik.

"На веб-сайте, предположительно связанном с министерством иностранных дел Украины, была обнаружена агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков", - пишет издание.

Санкции предлагается ввести против руководителей турецких Ziraat Bank, Is Bank и Credit Europe Bank.

Кампания с призывами за введение санкций против турецкого бизнеса связана с тем, что Турция "решила не присоединяться к решениям Запада, направленным против России".

Согласно информации источников Aydinlik, Турция потребовала от властей Украины соответствующих разъяснений.