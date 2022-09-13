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Армянские власти рекомендуют не ездить по Лачинскому коридору

Армянские власти рекомендуют не ездить по Лачинскому коридору

Ситуация на государственной границе Армении и Азербайджана остается относительно стабильной, об этом пишут СМИ со ссылкой на армянские власти.

В сообщениях говорится, что в зоне временной дислокации российских миротворцев существенных инцидентов не произошло.

В то же время, поскольку различные участки Лачинского коридора проходят вблизи от мест военных действий, армянские власти рекомендуют передвигаться по нему только в случае крайней необходимости.

Напомним, сегодня ночью ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.

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