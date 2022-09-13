Министр обороны Армении созвонился с российским коллегой

13 сен. 9:43

Министр обороны Армении Сурен Папикян сегодня по телефону обсудил с российским коллегой, генералом армии Сергеем Шойгу ситуацию на границе с Азербайджаном, - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Папикян представил Шойгу обстановку, сложившуюся на границе Азербайджана и Армении, также министры обороны двух стран договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации.

Напомним, сегодня ночью ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.