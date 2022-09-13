Азербайджан подавил атаку Армении на границе и поставил вопрос о мире

13 сен. 9:29

Этим утром между Азербайджаном и Арменией после широкомасштабной провокации армянских вооруженных силам на госгранице и ответных мер со стороны ВС Азербайджана, был восстановлен режим прекращения огня.

Согласно информации "Вестника Кавказа" договоренность о режиме прекращения огня была достигнута в 09.00 (08.00 мск), при этом армянская сторона снова нарушила соглашение, продолжив провокации. Установить режим прекращения огня удалось с 09.15 по местному времени.

Отметим, что в свете многочисленных провокаций и нарушений Арменией достигнутых договоренностей и соглашений в прошлом, шансы на стабильное соблюдение режима прекращения огня очень хрупкие.

Разумеется, одного лишь восстановления режима прекращения огня недостаточно после такой масштабной, подготовленной заранее военно-политической провокации со стороны Армении. Если остановиться на этом, то Никол Пашинян так и будет устраивать нападения на Азербайджан для торможения армяно-азербайджанского урегулирования. Пашиняна необходимо заставить сполна выполнить пункты Трехстороннего заявления России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года.

Из Карабахского экономического района по пункту 4 должны быть выведены все вывести незаконные вооруженные формирования (мирному населению Карабаха Ильхам Алиев уже гарантировал безопасность). Ереван обязан заключить мирный договор с Баку, поскольку это в интересах всего региона. Продолжение боестолкновений выгодно только внешним игрокам на Западе.

Напомним, сегодня ночью ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.