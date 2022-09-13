МИД Азербайджана: Армения всеми силами препятствует мирному процессу

13 сен. 9:03

МИД Азербайджана опубликовало заявление в связи с совершенной сегодня ночью широкомасштабной провокацией Армении на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Как передает "Вестник Кавказа", в ведомстве напомнили, что, согласно информации Минобороны Азербайджана, в ночное время суток диверсионные группы ВС Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, выполнили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и путей снабжения, а также вели интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различных видов оружия, включая минометы, в результате были жертвы среди личного состава азербайджанских вооруженных сил, повреждения военной инфраструктуры.

"В целях предотвращения провокаций со стороны вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены. Переброшенными на этом направлении подразделениями азербайджанской армии были предприняты решительные ответные меры", - сказано в сообщении.

В Минобороны Азербайджана добавили, что сообщения о якобы нанесении ударов по гражданскому населению, объектам и инфраструктуре со стороны азербайджанской армии не соответствует действительности - это очередная дезинформация, распространяемая армянской стороной.

"В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кяльбаджарского районов, на государственной границе, обстрелы позиций Азербайджанской Армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер. В то же время со стороны Армении вдоль границ Азербайджана наблюдалось скопление вооружения наступательного назначения, средств тяжелой артиллерии и личного состава. Все эти факты еще раз свидетельствовали о том, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации", - уточнили в ведомстве.

В МИД АР подчеркнули, что одновременно Армения под разными предлогами затягивает процесс нормализации отношений, выступая в переговорах, ведущихся с международными усилиями, с деструктивной позиции, не выводя свои вооруженные силы с территории Азербайджана вопреки обязательствам в рамках трехсторонних заявлений и соглашений. Продолжение минирования территорий, включая и размещение на территории Лачина мин, выпущенных в Армении в последнее время, введение Ереваном новых условий по открытию коммуникаций и транспортных путей говорят о том, что армянская сторона не заинтересована в мирном процессе.

"Очередная агрессия армянской стороны против Азербайджана является грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений, подписанных между лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации, и договоренностей, достигнутых между Азербайджаном и Арменией. Эти шаги Армении полностью противоречат продолжающемуся процессу нормализации и мира. В то время, когда азербайджанское государство проводит широкомасштабные работы по реконструкции и строительству на этих освобожденных от оккупации территориях, Армения еще раз показала, что всеми силами препятствует этому процессу, проявив агрессию", - отметили в министерстве.

"Всю ответственность за провокацию, противостояние и потери несет военно-политическое руководство Армении. Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики будут решительно пресекаться", - подчеркнули в заявлении.