Стали известны подробности визита главы Минобороны Армении в США

13 сен. 9:02

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян заявил, что в ходе встречи "с американскими друзьями" он обсуждал "русско-украинскую войну" и ситуацию в Карабахе.

На встрече с министром обороны Армении Папикяном глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США смогут предоставить достойную альтернативу российскому военному присутствию в регионе и намерены как можно скорее вывести российские военные базы с территории Армении.

Дополнительная информация отсутствует, переговоры засекречены. Известно лишь, что в общей сложности глава Минобороны Армении провел в США восемь дней.

Примечательно, что провокация армянских Вооруженных сил на границе с Азербайджаном началась после визита главы Минобороны Армении в США и встречи с главой Пентагона перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, куда прибудет президент Азербайджана Ильхам Алиев.