Зачем Армения начала новую войну против Азербайджана?

13 сен. 8:14

Этой ночью Армения начала новую войну против Азербайджана. В течение двух недель она производила пристрелку через границу из различных видов вооружений и накапливала артиллерию и пехоту у Кельбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов Азербайджана. Все это время в армянских СМИ и соцсетях шло активное раздувание опасности трансграничных боевых действий – то есть Ереван готовился к атаке и в военном, и в информационном плане. В ночь на вторник 13 сентября 2022 года эта атака была произведена.

Отряды диверсантов ВС Армении под покровом темноты пробрались на азербайджанскую территорию и стали минировать землю вокруг позиция армии Азербайджана с расчетом, что когда начнутся бои, азербайджанские солдаты пойдут по минным полям. Однако они были оперативно раскрыты, и именно с этого мгновения завязался запланированный Ереваном бой. Бои шли всю ночь, с потерями с обеих сторон. За это время премьер-министр Армении Никол Пашинян успел позвонить президенту России Владимиру Путину, госсекретарю США Энтони Блинкену, президенту Франции Эммануэлю Макрону, направить официальные обращения за помощью в МИД России, ОДКБ и Совбез ООН.

Все действия армянской стороны в эту ночь явно были скоординированы. Та же скорость, с которой официальные документы правительства Армении отправились в международные организации, свидетельствует, что их подготовили заранее (обычно на составление таких обращений у Еревана даже в экстренных ситуациях уходит несколько дней). Отсюда возникает вопрос: для чего Армении, чья армия была разгромлена два года назад и капитулировала в Карабахской войне, начинать сейчас новую войну? Азербайджан имеет значительное преимущество и в технике, и в живой силе, и в подготовке, и в мотивации солдат, за два года вся освобожденная граница была укреплена, наступать там просто бессмысленно. Тогда зачем бросать армянских солдат в мясорубку без какого-либо эффекта?

Ответ очевиден: Ереван стремится добиться эффекта не на поле боя, а в отношениях со своими партнерами и союзниками. Во-первых, армянские власти не устраивает, насколько за два года сблизились Азербайджан и Россия, семь месяцев назад подписавшие Декларацию о союзническом взаимодействии. Все мелкие и среднего размера провокации, устраивавшиеся Ереваном после Карабахской войны, неизменно вызывали неудовольствие у Москвы, требовавшей прекратить эскалацию напряженности и неукоснительно выполнить положения трехсторонних договоренностей. Поэтому сейчас со своей территории Армения ведет шквальный огонь по азербайджанским позициям, получает ответные удары и обращается к России с требованием военной помощи против Азербайджана по своему союзническому договору.

В это укладываются и встречи главы МИД Армении Арарата Мирзояна с главой МИД России Сергеем Лавровым, и переговоры Никола Пашиняна с Владимиром Путиным во Владивостоке: политики договаривались о дальнейших шагах Еревана по урегулированию отношений с Баку, и армянская сторона выторговывала у Москвы выгодные для себя условия, одновременно готовясь к войне, а российская требовала перейти к практическим решениям. Сейчас, когда война началась, Ереван, с одной стороны, напоминает Кремлю о свежих договоренностях, требуя помощи себе, с другой стороны, разводит руками, говоря: я не могу выполнять свои обязательства, потому что идет война. Таким образом, вторая цель – сорвать мирное урегулирование, но снять с себя за это ответственность.

Третья цель – помочь Западу в геополитическом противостоянии с Россией. Недаром параллельно визиту Мирзояна в Москву прошел визит главы Минобороны Армении Сурена Папикяна в США. Военный министр договаривался с Вашингтоном о поддержке в случае начала боевых действий против Азербайджана, и глава Пентагона Ллойд Остин прямо сказал, что американцы готовы "предоставить Армении достойную альтернативу российскому военному присутствию". И сразу проявляется истинный смысл композиции турне на Южный Кавказ советника госсекретаря по кавказским переговорам Филипа Рикера: три дня он провел в Ереване, встречаясь со всей армянской верхушкой, вчера перебрался в Тбилиси, а до Баку так и не доехал. Почему? Потому что Вашингтон был в курсе готовящегося нападения. Рикер согласовывал с Пашиняном политическую основу новой войны, включая перезапуск Минской группы ОБСЕ без России.

Запад уже некоторое время активно ищет возможности для открытия против России, занятой специальной военной операцией на Украине, "второго фронта". Первоначально создать военные проблемы Москве предлагали Грузии, но Бидзина Иванишвили и контролируемое им правительство отказались от такого самоубийственного шага. Поэтому Вашингтон и Брюссель решили заключить сделку с Ереваном, который по вышеуказанным причинам только за то, чтобы Москва получила удар с юга. Армения получает желанную поддержку Запада, отдаляется от слишком близкой к ней России, тормозит урегулирование отношений с Азербайджаном, сохраняет сепаратистский проект в Карабахе. Как будто бы для Еревана эта новая война, несмотря на прогнозируемые тяжелые потери против более мощного Азербайджана, выглядит успехом в политическом плане. Отсюда тщательное планирование и исполнение всего расписания заседаний, обращений и звонков Пашиняна.

Однако звонить Николу Пашиняну стоило все-таки не Владимиру Путину, не Эммануэлю Макрону и не Энтони Блинкену, а президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Это только из Еревана может казаться, что напасть на Азербайджанскую Республику – хорошая идея. На деле в тех реалиях, что возникли после победы Баку в Карабахской войне, исход у новой войны может быть только один: изгнание с азербайджанской земли всех остатков армянских незаконных вооруженных формирований и обезвреживание позиций ВС Армении на границе. Сообщается, что за ночь вдоль границы Кельбаджарского и Лачинского районов была выведена из строя вся военная инфраструктура Армении – взорваны склады боеприпасов, разрушены военные части, ликвидированы средства ПВО. При этом погибло множество солдат и офицеров армянской армии. Как и можно было ожидать, Азербайджан реализовал свое боевое преимущество.

Какие будут военные последствия у этого нападения Азербайджана на Армению? Новая война отменяет обязательства по предыдущим мирным договоренностям, нужно заключать новые соглашения. Следовательно, Баку может провести еще одну спецоперацию против НВФ вокруг Ханкенди и добиться полного разоружения сепаратистов. Также Баку может закрыть Лачинский коридор, навсегда перекрыв канал поставок оружия в Карабах. Кроме того, Баку может зачистить всю границу с Арменией от армейских позиций ВС РА для обеспечения безопасности своей территории. То есть попытка Еревана продлить конфронтационный период на самом деле приблизит мир на Южном Кавказе – вновь через принуждение армянского государства к этому миру. Агрессор будет лишен самой возможности атаковать.