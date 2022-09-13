Армения пожаловалась России, США, ОДКБ и ООН на свою провокацию против Азербайджана

13 сен. 7:03

Ночью вслед за военной частью крупномасштабной атаки Армении на Азербайджан последовала политическая часть: премьер-министр Никол Пашинян собрал Совет Безопасности РА и объявил, что обратится во все возможные структуры для обвинения в происходящих событиях Баку. Заседание состоялось сразу после звонка Пашиняна президенту России Владимиру Путину.

"Принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН", - сказано в сообщении правительства Армении.

Через час Кабмин уже объявил армянским СМИ, что соответствующие документы направлены в Совбез ООН, ОДКБ и в МИД России. Перед этим звонок российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову сделал его армянский коллега Арарат Мирзоян.

Также Никол Пашинян позвонил госсекретарю США Энтони Блинкену. "Пашинян сообщил, что в связи с этими действиями принято решение об официальном обращении к РФ в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН . В этом контексте он выразил надежду на соразмерную реакцию со стороны международного сообщества", - рассказали армянские власти.

Во всех международных телефонных разговорах представители Армении обвиняли Азербайджан в нападении на армянскую территорию. Скоординированность и оперативность действий властей республики, обычных медлящих с решениями даже в экстренных ситуациях, говорит о заранее подготовленном плане.