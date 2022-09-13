Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянских СМИ о якобы "вторжении" на территорию Армении

13 сен. 1:17

Публикуемая в армянских СМИ и армянском сегменте социальных сетей новость о якобы "вторжении" Азербайджана на территорию Армении - не более чем абсурд, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

"Государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Нахождение личного состава и техники вооруженных сил Армении в Карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается до сих пор", - напомнили в ведомстве.

ВС Азербайджана в ответ на провокацию Армении предпринимают локальные контрмеры, нейтрализуют огневые точки.

В Минобороны констатировали, что именно продолжающаяся политика военного авантюризма и реваншизма со стороны Еревана, интенсивные обстрелы позиций ВС Азербайджана на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях в течение последнего месяца и спровоцированные ею сегодня широкомасштабные провокации - это основные причины эскалации.

"Поэтому ответственность за ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - заключили в МО АР.