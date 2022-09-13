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Минобороны Азербайджана опровергает дезинформацию армянской стороны

Минобороны Азербайджана опровергает дезинформацию армянской стороны

Министерство обороны Азербайджана опровергает публикуемую армянской стороной дезинформацию.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы уничтожении принадлежащего Азербайджану военного самолета в направлении Басаркечарского района является ложной и носит характер дезинформации", - говорится в сообщении ведомства.

В МО АР также опровергли размещенную в армянских телеграм-каналах информацию о якобы открытии огня в направлении Горусского района госграницы азербайджанскими подразделениями и причинении ущерба гражданской инфраструктуре.

"Распространяемая Арменией информация о предполагаемых обстрелах азербайджанской армией гражданского населения, объектов и инфраструктуры не соответствует действительности. Это очередная дезинформация, распространяемая армянской стороной", - подчеркнули в министерстве.

В Минобороны указали, что принимаемые в ответ на провокации Армении контрмеры имеют локальный характер, они направлены против законных военных целей - огневых точек, носят маломасштабный и целенаправленный характер, ставят целью обеспечение безопасности границ Азербайджана и пресечение армянских провокаций.

В ведомстве напомнили, что нанесение ударов по гражданским объектам и невинным мирным жителям - это стандартная военная методология, которую используют ВС Армении. "Во время 30-летней оккупации и 44-дневной Отечественной войны именно армянская сторона преднамеренно и целенаправленно обстреливала азербайджанские города и мирных жителей баллистическими ракетами и кассетными бомбами", - подчеркнули в министерстве.

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