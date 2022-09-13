ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях

13 сен. 0:07

Армянские вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что диверсионные группы ВС РА в темное время суток заминировали участки между позициями подразделений армии Азербайджана и путями снабжения в разных направлениях, используя горный рельеф местности и имеющиеся долинные бреши.

В результате принятых азербайджанскими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов завязался бой, отметили в министерстве.

Ряд позиций, укрытий и баз азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов были обстреляны подразделениями ВС Армении, дислоцированными в направлении населенных пунктов Басаркечар, Истису, Гаракилс и Горус, - из различных видов оружия, включая минометы, есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре.

"В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, а также обеспечения безопасности наших военнослужащих и гражданских лиц, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, подразделениями азербайджанской армии принимаются решительные ответные меры", - обратили внимание в Минобороны.

В ведомстве заверили, что предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы заглушить огневые точки ВС Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта, и добавили, что среди личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении, задействованных в диверсиях, есть потери.

"В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кельбаджарского районов государственной границы, а также обстрел позиций Азербайджанской Армии в этих районах различными видами оружия, носили интенсивный и систематический характер. В то же время наблюдалось сосредоточение Арменией наступательных вооружений, тяжелой артиллерии и живой силы вдоль границ Азербайджана.

Все эти факты еще раз свидетельствовали о том, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

В министерстве указали, что своими действиями Армения также пытается затормозить осуществление реализуемых Азербайджаном крупномасштабных гражданских инфраструктурных проектов в освобожденных от оккупации приграничных районах и сохранить атмосферу напряженности у границы.

"Еще раз заявляем, что всю ответственность за провокацию, конфликт и потери несет военно-политическое руководство Армении", - акцентировали в министерстве обороны Азербайджана.