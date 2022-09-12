Восстановлена вторая резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС

12 сен. 23:58

Вторая резервная линия электропередачи, обеспечивающая Запорожскую атомную электростанцию, восстановлена, рассказали в Международном агентстве по атомной энергии.

"Восстановлена вторая резервная линия электропередачи к ЗАЭС на Украине, что позволяет оператору оставить одну линию в резерве, обеспечивая за счет второй станцию внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других жизненно важных защитных функций во время остановки", - сказано в заявлении МАГАТЭ.

В то же время, глава агентства Рафаэль Гросси сообщил о нестабильности ситуации на АЭС, которая фактически находится в центре боевых действий. В связи с этим, по его словам, существует "срочная необходимость" в формировании защитной зоны вокруг АЭС, уже начались консультации со сторонами.