В Москве появилось рекордное количество коворкингов

13 сен. 3:35

С начала года в Москве открылись 15 новых коворкингов на 1,4 тыс рабочих мест, следует из исследования компании Knight Frank Russia.

Общая площадь новых коворкингов составляет примерно 104 тыс кв м.

"Показатель ввода нового предложения в текущем году уже на треть превысил итоговый показатель 2021 года и все годовые результаты прошлых периодов", - отметили в компании.

Всего на конец августа в столице 366 тыс кв м заняты коворкингами - 2% от общего объема московских офисов. Большая часть открытых гибких пространств в этом году - площадки сетевых операторов (98%), следует из исследования. До конца 2022 года будет открыто еще 15 коворкингов и 18 пространств в формате BTS.

До конца года вакантность таких офисов останется в пределах 25-30%.

В среднем аренда рабочего места в коворкинге в Москве составляет около 40 тыс рублей в месяц с учетом НДС.