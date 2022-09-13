На курорте "Ведучи" профилируют горнолыжные трассы

13 сен. 1:29

Специалисты начали профилирование горнолыжных трасс и подготовку фундамента для установки опор канатных дорог на горнолыжном курорте "Ведучи" в Чечне, сообщает единый институт управления Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ".

"Генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев и его профильные заместители проинспектировали стройки на курорте Ведучи. Вместе с подрядчиком осмотрели строящиеся объекты новой зоны катания на Северном склоне. Готовимся к возведению здесь канатных дорог и горнолыжных трасс, оборудованных системой искусственного оснежения. Сейчас на склоне обустраивают подъездные пути, техника приступила к профилированию горнолыжных трасс, готовится фундамент для установки опор канатных дорог", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале института.

Кроме того, в настоящее время на курорте продолжается строительство нового комфортабельного отеля.