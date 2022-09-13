Два фильма из Казахстана стали призерами фестиваля мусульманского кино

13 сен. 6:15

Фильм "Мукагали" Болата Калымбетова получил Специальный приз жюри на кинофестивале в Казани, а "Приза зрительских симпатий" удостоился совместный проект Татарстана и Казахстана - фильм "Тарлан".

Фильм "Мукагали" посвящен казахскому поэту и писателю Мукагали Макатаеву и повествует о последних годах его жизни.

Мировая премьера фильма прошла в рамках 25-го Таллинского кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF), где казахстанская картина была удостоена приза экуменического жюри, напоминает Sputnik Казахстан.