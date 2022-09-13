РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Два фильма из Казахстана стали призерами фестиваля мусульманского кино

Два фильма из Казахстана стали призерами фестиваля мусульманского кино

Фильм "Мукагали" Болата Калымбетова получил Специальный приз жюри на кинофестивале в Казани, а "Приза зрительских симпатий" удостоился совместный проект Татарстана и Казахстана - фильм "Тарлан".

Фильм "Мукагали" посвящен казахскому поэту и писателю Мукагали Макатаеву и повествует о последних годах его жизни.

Мировая премьера фильма прошла в рамках 25-го Таллинского кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF), где казахстанская картина была удостоена приза экуменического жюри, напоминает Sputnik Казахстан.

960 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version