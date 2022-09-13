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Грузинский дизайнер Гвасалия выпустит свой парфюм

Грузинский дизайнер Гвасалия выпустит свой парфюм

Известный грузинский дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия решил выпустить собственные духи. Соответствующую информацию подтвердил Саба Бахия, создатель фан-страницы Гвасалия и официального профиля Demnagram.

Он подчеркнул, что первый аромат должен получиться довольно необычным.

"Если кому-то интересно, как будут выглядеть духи Демны, они определенно не будут пахнуть так, как люди себе это представляют", - приводит слова Сабы "Sputnik Грузия".

Напомним, грузинский дизайнер Демна Гвасалия стал креативным директором всемирно известного дома моды Balenciaga в октябре 2015 года. На этом посту он сменил американского дизайнера Александра Вонга.

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