Грузинский дизайнер Гвасалия выпустит свой парфюм

13 сен. 8:31

Известный грузинский дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия решил выпустить собственные духи. Соответствующую информацию подтвердил Саба Бахия, создатель фан-страницы Гвасалия и официального профиля Demnagram.

Он подчеркнул, что первый аромат должен получиться довольно необычным.

"Если кому-то интересно, как будут выглядеть духи Демны, они определенно не будут пахнуть так, как люди себе это представляют", - приводит слова Сабы "Sputnik Грузия".

Напомним, грузинский дизайнер Демна Гвасалия стал креативным директором всемирно известного дома моды Balenciaga в октябре 2015 года. На этом посту он сменил американского дизайнера Александра Вонга.