В Узбекистане электромобили будут заряжать от солнца

13 сен. 7:27

"Солнечная стоянка" для зарядки электромобилей разработана в Узбекистане.

Ученые из Национального научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии реализовали проект с учетом климатических условий Узбекистана. Уникальная стоянка позволяет быстро заряжать электромобили от местной электросети через солнечную фотоэлектрическую станцию с системой накопления энергии.

Еще один плюс стоянки в том, что автомобили стоят в тени солнечных панелей.

Одна такая "солнечная стоянка" способна ежегодно вырабатывать 32 тыс кВт/ч электроэнергии, этого хватит, чтобы зарядить около 950 электромобилей, сэкономив 11,2 тыс кубометров природного газа.