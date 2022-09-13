В Северной Осетии появятся колесо обозрения и канатка

13 сен. 5:25

Колесо обозрения и канатная дорога будут построены на территории всесезонного тематического парка "Алания парк" в Северной Осетии, информирует пресс-служба главы и правительства республики.

"Колесо обозрения и подвесную пассажирскую канатную дорогу кресельного типа на территории всесезонного тематического парка "Алания парк" планируется запустить в тестовом режиме уже к концу текущего года", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам визита руководителя региона Сергея Меняйло на объект.

Уточняется, что параллельно на северном склоне Лысой горы ведется строительство горнолыжной трассы протяженностью 1,7 км с ночным освещением, включая учебный и детский склоны, трассы тюбинга.