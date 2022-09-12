Список главных зданий России пополнили парк "Краснодар" и аэропорт Платов

12 сен. 23:29

Издание "Афиша Daily" совместно с архитекторами составила список главных зданий России XXI века. В ее рейтинг попали здания, которые набрали не ниже семи баллов.

«За последние 20 лет города России радикально изменились, хотя иногда и казалось, что это не так. У нас появились школы, офисы и парки мирового уровня", - написало издание.

В рейтинг издания попали парк "Краснодар" и аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, которые расположились на 9 и 15 позициях. Парк авторы назвали "уникальным феноменом", а Ростовский аэропорт в современной России стал первым, построенным с нуля.