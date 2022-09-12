Археологи нашли в Крыму древний египетский фаянс

12 сен. 23:39

В пещерном храме Кильсе-Тубю XIV-XV века на Мангупском плато в Бахчисарайском районе Крыма обнаружены фрагменты украшений из египетского фаянса, сообщил доцент кафедры археологии и всеобщей истории вуза Валерий Науменко.

Находку сделали археологи Крымского федерального университета (КФУ).

"Это, возможно, подвески, бусинки, пуговицы, на которых видны антропоморфные изображения. Их уникальность в том, что это египетский фаянс. Мы обычно встречаем вещи, выполненные из египетского фаянса, на памятниках эпохи античности, римской эпохи. Здесь же речь идет о христианском комплексе XIV-XV веков, - и это удивительно", - рассказал он.

По словам ученого, специалистам предстоит разобраться, как вещи, которые обычно соотносятся с античными памятниками, оказались в Крыму.

В пресс-службе КФУ уточнили, что в этом году специалисты начали проводить раскопки территории у храма, и выяснилось, что это не изолированный объект. Храм входил в состав монастырского комплекса. Главной достопримечательностью памятника являются частично сохранившиеся фрагменты фресковой росписи конца XIV - начала XV века.

Археологические работы проводятся на территории пещерного храма Кильсе-Тубю в рамках гранта Российского фонда культуры "Волонтеры археологического наследия".