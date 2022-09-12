"Почти 80% жителей Турции хотят в Евросоюз"

12 сен. 22:55

Идея вступления Турции в Евросоюз очень популярна среди ее населения, заявил заместитель главы турецкого МИД, ответственный за связи с ЕС, Фарук Каймакджи.

"Около 79% жителей Турции хотят членства в ЕС", - цитирует его газета "Сабах".

Таким образом дипломат откликнулся на пост в соцсети с результатами опроса, который провел представитель генерального директората по коммуникации Еврокомиссии Том Мойлан. Опрос был посвящен теме "Кто больше всего хочет в ЕС", при этом Турции в числе возможных кандидатов не было.

Мойлан поблагодарил Каймакджи за информацию и признал, что отсутствие Турции в опросе - "явное упущение".