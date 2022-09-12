Абхазских педагогов будут готовить преподаватели СКФУ

12 сен. 23:14

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) откроет ресурсный научно-образовательный центр для педагогов в Абхазии, - сообщили в пресс-центре вуза.

"В 2022 и 2023 годах на территории Абхазии будет реализован ряд совместных мероприятий. Продолжится программа повышения квалификации для работников системы образования, реального сектора экономики и госслужащих. Планируется запуск ресурсного научно-образовательного центра для педагогов Республики Абхазия", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи главы кабмина республики Александра Анкваба и ректора вуза Дмитрия Беспалова, передает ТАСС.

Уже в октябре специалисты вуза планируют организовать в Абхазии международный научно-образовательный форум для молодежных лидеров округов Северного Кавказа, Абхазии, Южной Осетии и Армении. Делегация университета также намерена отправиться с рабочей поездкой в Абхазский государственный университет.

"Будет расширен спектр программ повышения квалификации для приоритетных направлений экономики республики в сфере туризма и гостиничного дела, а также по подготовке строителей, IT-специалистов, энергетиков", - цитирует пресс-центр Беспалова.