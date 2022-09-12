В Москве появился Новый театр

12 сен. 22:45

В Москве открылся Новый театр, художественным руководителем которого стал режиссер и продюсер Эдуард Бояков, а директором - Мария Кубланова.

"Наконец мы можем объявить о создании нашего Нового театра. Мы так решили назвать наш проект. И не придумывать ярких, богатых метафор, а указать на то, что этот театр будет строить новую театральную реальность", - поведал Бояков.

Он обратил внимание на то, что Новый театр будет негосударственным, а его главными принципами станут традиционализм, современный язык и новая актерская антропология. Деятельность театра будет осуществляться при поддержке Попечительского совета, который возглавил коммерческий директор Уральской горно-металлургической компании Игорь Кудряшкин.

В свою очередь, Кублакова отметила, что первая премьера Нового театра состоится в Москве 18 ноября 2022 года. По ее словам, до конца сезона планируется выпустить по меньшей мере 3 премьеры. "Это спектакли "Лубянский гример", "Лавр" и "Скупой". Будем также работать еще над рядом названий", - цитирует Кубланову ТАСС.