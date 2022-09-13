Африка требует денег на борьбу с изменением климата

Министры финансов, экономики и окружающей среды африканских стран, собравшиеся в Каире за два месяца до климатического саммита COP27, призвали к резкому увеличению финансирования деятельности, связанной с изменением климата, выступив против резкого отказа от ископаемого топлива.

Как отмечает Arab News, производитель нефти и газа Египет, который считается весьма уязвимым к изменению климата, позиционирует себя в качестве защитника интересов Африки и готовится провести саммит в Шарм-эль-Шейхе в ноябре. В коммюнике, опубликованном после трехдневного форума в Каире, говорится, что Африка получила менее 5,5% глобального климатического финансирования, несмотря на низкий углеродный след и непропорционально большие страдания от изменения климата.

Документ призывает богатые страны выполнить и расширить обязательства по борьбе с изменением климата. Также было заявлено и о том, что бедные страны должны иметь возможность развиваться экономически, получая при этом больше средств для адаптации к последствиям изменения климата. В документе подчеркивается "необходимость избегать подходов, поощряющих резкое сокращение инвестиций в ископаемые виды топлива, поскольку это поставит под угрозу развитие Африки".

Роль газа в переходе к более чистым источникам энергии станет ключевым вопросом на COP27. Активисты по борьбе с изменением климата говорят, что необходимо быстро отказаться от газа и заменить на возобновляемые источники энергии. Министр финансов Нигерии Зайнаб Ахмед заявила, что газ является вопросом выживания для ее страны: "Если мы не получим финансирование по разумной цене для разработки газа, мы лишим граждан наших стран возможности добиться базового развития".

В коммюнике также содержится призыв сосредоточить внимание на изменении климата при обзоре деятельности банков развития и международных финансовых учреждений. В документе предложено создать устойчивый центр суверенного долга, который мог бы снизить стоимость капитала для развивающихся стран и содействовать мерам по замене долговых обязательств природоохранными обязательствами.