Цены на топливо в Ливане будут устанавливать по курсу черного рынка

Центральный банк Ливана прекращает субсидирование топлива. Это решение означает, что теперь будут использоваться обменные курсы черного рынка, поскольку экономический кризис в стране не ослабевает. Как отмечает Аль-Джазира, ЦБ прекратил предоставлять доллары для импорта бензина, что приведет к более высоким и более нестабильным ценам, а также к усилению давления на местную валюту, которая продолжает терять в цене.

В прошлом году ЦБ заявил, что прекратит предоставлять доллары по сильно субсидированным обменным курсам из-за сокращения запасов валютных резервов, но продолжал делать это по курсу ниже рыночного на своей биржевой платформе Sayrafa. Однако в последние недели количество долларов, предоставленных через Sayrafa, постепенно сокращалось в рамках более широкого плана по прекращению субсидирования большинства товаров в условиях финансового коллапса, который продолжается уже четвертый год.

Вчера представитель ЦБ заявил, что импортерам теперь придется покупать доллары на черном рынке, где ливанский фунт торгуется по цене приблизительно 35000 фунтов за доллар. Курс Sayrafa на прошлой неделе составлял около 28 тыс. фунтов стерлингов. "При большой волатильности обменного курса, будет больше волатильности в цене на топливо", - сказал член Ассоциации компаний-импортеров нефти Марун Чаммас.

Вчера цена за 20 литров бензина подскочила на 20 тыс. фунтов стерлингов, что стало значительным увеличением по сравнению с регулярными ежедневными колебаниями в несколько тысяч фунтов в предыдущие недели.

Цены на черном рынке

Представитель Синдиката владельцев АЗС Джордж Бракс заявил, что владельцы заправочных станций теперь будут оценивать топливо по "параллельному рыночному курсу" то есть по курсу черного рынка. Чаммас заявил, что импортеры до настоящего времени имели возможность получать все необходимые им доллары на черном рынке, и бензоколонки будут продолжать принимать оплату в ливанских фунтах по ежедневному курсу черного рынка.

Из-за разрушительного экономического кризиса три четверти населения Ливана оказались за чертой бедности, а стоимость ливанского фунта по отношению к доллару снизилась примерно на 90%. Всемирный банк охарактеризовал этот кризис как один из самых худших в мире за последние 150 лет.

В течение многих лет ливанские власти работали над заменой субсидий на топливо, медикаменты и пшеницу целевой программой денежной помощи, которая ежегодно обходилась бы дешевле субсидий. Однако, несмотря на получение кредита Всемирного банка, программа не была должным образом реализована, в результате чего сотни тысяч семей оказались в бедственном положении без какой-либо системы поддержки, которая могла бы смягчить удар повышения цен.