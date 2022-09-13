Британских мусульман понизили до граждан "второго сорта"

Из нового отчета аналитического центра по расовому равноправию следует, что многие британские мусульмане стали гражданами "второго сорта" в результате расширения правительством Великобритании полномочий по лишению гражданства, введенных в 2002 году. Как пишет Middle East Eye, доклад британского Института расовых отношений "Гражданство: от права к привилегиям" бы опубликован после внесения дополнений в Законе о гражданстве, иммиграции и предоставлении убежища, которые позволяют лишать человека гражданства при некоторых обстоятельствах без предварительного уведомления.

Девятая статья законопроекта, принятого в апреле, позволяет министру внутренних дел лишать кого-либо гражданства без уведомления, если оно невозможно из соображений национальной безопасности или дипломатических соображений или "по любой другой причине". Ранее британские граждане, чье гражданство было аннулировано, получали письменное уведомление и имели право оспорить решение в апелляционном порядке.

Хотя по международному праву оставлять человека совсем без гражданства незаконно, правительство Великобритании использовало свои полномочия против людей, имеющих двойное гражданство, и против других лиц, которые по их мнению, имеют право на гражданство другой страны.

Заместитель председателя Института расовых отношений, автор доклада Фрэнсис Уэббер считает, что закон о лишении гражданства направлен против британских мусульман южноазиатского происхождения, которые в итоге никогда не станут "настоящими" гражданами Великобритании. В то время как "коренной" британский гражданин может совершать самые гнусные преступления, не ставя под угрозу свое право оставаться британцем, ни один из шести миллионов британских граждан, имеющих возможность получить другое гражданство, не может быть уверенным в бессрочном характере их гражданства.

В докладе лишение гражданства описывается как "лишь одна из мер, направленных против мусульманских общин в Великобритании и за рубежом, превращающих мусульман в "подозрительное сообщество".

В докладе критерии лишения гражданства описываются как "расплывчатые и неопределенные". Существует риск их использования в политических целях, при этом особое внимание уделяется недавнему делу Шамимы Бегум. В 2015 году в 15-летнем возрасте она отправилась в Сирию, а в феврале 2019 года была лишена гражданства на том основании, что представляла "угрозу национальной безопасности". Дело в том, что ее обнаружили в одном из лагерей для беженцев на северо-востоке Сирии, где проживают семьи членов террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ). Сообщалось, что власти Великобритании помогли скрыть роль сотрудника канадской разведки в переправке Бегум в Сирию. "Возникает вопрос: была ли лишена Бегум гражданства, чтобы отвлечь внимание от того, что западные агентства отдают приоритет сбору разведывательной информации, а не защите перевезенных уязвимых девочек?" - отмечает Уэббер.

В отчете указывается, что до 2003 года британское правительство не практиковало лишение гражданства на протяжении 30 лет, но с тех пор было зафиксировано по меньшей мере 217 случаев лишения гражданства, причем 104 случая лишения гражданства произошли в 2017 году после краха ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.

"Изменения в законе о гражданстве были внесены против британских мусульман выходцев из Южной Азии и Ближнего Востока, - настаивает Уэббер, отмечая, что такие разделения действуют как постоянное напоминание гражданам из числа этнических меньшинств о том, что они должны быть осторожны, и усиливают расистскую риторику о "недостойных" быть британцами расовых группах.

Уэббер также сравнила текущую ситуацию с британским скандалом вокруг "поколения Windrush", который разразился в 2018 году. Тогда британские журналисты раскрыли программу, связанную с выходцами из стран Карибского бассейна, которые рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты. Тысячи людей потеряли работу, дома и право на бесплатное медицинское обслуживание, причем многие из-за того, что приехали в Великобританию детьми и не смогли предоставить документы, подтверждающие их право жить в Великобритании. Некоторые из них были задержаны, а остальные депортированы.

"Логика депортации, на которой основано расширение законодательства - избавляться от людей, независимо от семейных связей или того, как долго они здесь живут. Эта логика в свое время лишила "поколение Windrush" средств к существованию и домов, а в некоторых случаях свободы и гражданства", - сказала Уэббер.

Законопроект "о нациях и границах" подвергся резкой критике со стороны правозащитных групп, юристов и Объединенного комитета парламента Великобритании по правам человека. ООН также раскритиковала законопроект. Ее эксперты заявили, что использование британским правительством полномочий по лишению гражданства, вероятно, носит дискриминационный и незаконный характер из-за несоразмерного воздействия на мусульманские общины и общины мигрантов.

Представитель Министерства внутренних дел Великобритании, в свою очередь, заявил, что решения о лишении гражданства были приняты "после тщательного рассмотрения фактов и в соответствии с международным правом", предположив, что полномочия использовались против "наиболее опасных людей, таких как террористы, экстремисты и серьезные организованные преступники". "Мы не приносим извинений за то, что делаем все необходимое для защиты Великобритании от тех, кто представляет угрозу для нашей безопасности", - добавил представитель МВД.