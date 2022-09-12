В будущем году в Дагестане заработает мощный мясомолочный комплекс

12 сен. 22:29

Уже к концу будущего 2023 года в Дагестане будет реализован инвестиционный проект по производству мясо-молочной продукции, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмин Шайхгасанов ознакомился с реализацией инвестиционного проекта ООО "Алияк" по производству мясомолочной продукции. Проект стоимостью порядка 800 млн рублей планируется реализовать в 2022-2023 годах с выходом на проектную мощность в 2024 году", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Проект предполагает реконструкцию роботизированной молочно-товарной фермы на 400 фуражных коров вблизи дагестанского села Орта-Стал: здесь будет построен новый коровник, реконструирован коровник для сухостойных коров, появится родильное отделение, телятник, кормохранилища, будет построен новый кормоцентр, закуплены стационарное технологическое оборудование МТФ, прифермская техника, и племенное поголовье животных.

"Кроме того, осуществляются меры и по развитию овцеводства: сейчас завершается ремонт двух овцетоварных ферм, возведены домики для чабанов. Чувствуется правильный подход к организации программных мероприятий бизнес-плана", - поведал замминистра.