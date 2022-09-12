В Островских ваннах Железноводска построят термальный бассейн

12 сен. 22:14

Власти ставропольского Железноводска до конца следующего 2023 года приведут в порядок одну из достопримечательностей курорта – Островские ванны, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске возобновили реконструкцию визитной карточки курорта - Островских ванн. В планах провести полную реконструкцию фасада и восстановить функционал здания - бальнеолечебницу с минеральными ваннами. Приведут в порядок и прилегающую территорию - для всех желающих здесь появится термальный бассейн под открытым небом и благоустроенный сквер", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

"Уверен, желающих посетить легендарные ванны будет предостаточно", - рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.