Газиантеп примет IV Международный гастрономический фестиваль

12 сен. 21:46

В четверг, 15 сентября, в турецком городе Газиантеп, расположенном на юго-востоке страны, стартует IV Международный гастрономический фестиваль (GastroAntep).

Он проводится при сотрудничестве с министерством культуры и туризма Турции, администрацией губернатора Газиантепа и Фондом развития Газиантепа, передает агентство Anadolu.

В рамках фестиваля состоится открытие сыроварни и музея приправ Райиха. Кроме того, на полях GastroAntep будут организованы семинар по географическим указаниям, прогулки, посещения музеев, мастер-классы для женщин и детей, а также встреча гурманов, коучей, диетологов, производителей продуктов питания, студентов факультетов гастрономии и кулинарного искусства, представителей агросферы, поставщиков и академиков.

Участники фестиваля смогут посмотреть документальный фильм Kopru (Мост) и оценить выступления музыкантов Халука Левента, Эмирджана Игрека, Дерьи Улуг и ансамбля Anadolu Atesi.

Завершится фестиваль 18 сентября.