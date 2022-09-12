Отдыхающие в Кисловодске "помолодели" на 15 лет

12 сен. 21:31

Курорты Ставрополья становятся все более популярны у более молодой аудитории, средний возраст отдыхающих здесь с 2017 года снизился на 15 лет, - сообщил в понедельник глава курорта Евгений Моисеев.

"Имидж Кавминвод как курорта для пожилых людей - это самая большая неправда. Омоложение идет огромное, потому что губернатор поставил задачу развивать все виды туризма", - рассказал Моисеев, передает ТАСС.

Сейчас средний возраст российского туриста в Кисловодске 42 года. "Половина приезжих отдыхающих - это не санаторные отдыхающие, это посетители событийного туризма, по которому мы лидеры в стране. Из 100 крупнейших в стране мероприятий 20 приходятся на Ставропольский край. Мы проводим такие фестивали, на которые специально приезжают сотни тысяч человек", - добавил он.

Также на курортах Ставрополья развивают спортивный, семейный, бизнес-туризм, туризм выходного дня, конгресс-туризм и другие виды.

В минувшем году в регионе было реализовано 29 инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере, сейчас здесь реализуется 44 проекта до 2030 года с общим объемом финансирования более 60 млрд рублей, - рассказал министр туризма и оздоровительных курортов региона Александр Сысоев.