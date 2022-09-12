В Генассамблее ООН сменился председатель

12 сен. 21:15

Сегодня в ООН прошла церемония смены флагов, в результате чего обязанности председателя перешли от представителя Мальдив Абдуллы Шахида к представителю Венгрии Чаба Кереши: он принес присягу в качестве председателя 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется в Нью-Йорке завтра.

Кереши пообещал исполнять свои обязанности в наилучших интересах ООН, согласно Уставу организации и без "инструкций со стороны каких-либо внешних источников". 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке во вторник. Первые дни будут посвящены протокольным вопросам - утверждению повестки сессии, состава делегаций и порядка работы, - передает ТАСС.

20 сентября откроется неделя высокого уровня, на которую съедутся главы стран, правительств и министры со всего мира.

В то же время новый председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН уже выступил с призывом к немедленному прекращению огня на Украине и возобновлению переговоров.

"Я повторяю призыв, сделанный странами - членами Генеральной Ассамблеи, к немедленному прекращению огня, обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи и возвращению к диалогу и дипломатии", - заявил он, добавив, что конфликт "должен быть прекращен".

Также он выразил надежду, на продление "продуктовой сделки".

"Я приветствую усилия генсека ООН, который выступил посредником при заключении сделки по продолжению экспорта зерна и удобрений с Украины и из России. Это должно быть продолжено, и я очень надеюсь, что сделка по экспорту будет продлена через 120 дней после начала ее работы", - сказал Кереши.