Финляндия останется доступной для россиян с туристическими визами, но...

12 сен. 21:10

Финляндия не планирует полностью запрещать въезд россиян с туристическими визами, рассказал глава консульского управления МИД страны Юсси Таннер.

Он опроверг возможность тотального запрета и каких-либо быстрых изменений в ситуации с визами, в отличие от Прибалтики и Польши. "Финляндия уже ужесточила свою визовую практику несколько недель назад, и она сейчас соответствует вступившему в понедельник в силу отказу ЕС от упрощенного визового режима", - рассказал он телерадиовещательной компании Yle.

Таннер напомнил, что в результате отказа от упрощенного визового режима визовый сбор увеличился более чем в два раза, с 35 до 80 евро. Выросло и время обработки документов - теперь оно составляет не 10, а минимум 15 дней. Начали действовать и более строгие требования к документам.

"На национальном уровне мы ограничили число заявок на туристические визы довольно небольшим количеством. Их можно будет подавать, но рассматриваться они будут индивидуально и оцениваться в соответствии с критериями, точно определенными законом", - добавил чиновник.