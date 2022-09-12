Скидка на Urals уменьшилась вдвое

12 сен. 20:55

Дисконт на российскую экспортную нефть Urals относительно бенчмарка Brent за два месяца сократился вдвое, до $20 за баррель, рассказал заместитель генерального директора РЭА Минэнерго РФ Денис Дерюшкин на Байкальском риск-форуме.

По его словам, это связано с удешевлением фрахта и появлением альтернативных потребителей.

"Это по-прежнему существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать", - цитирует Дерюшкина РИА Новости.

Чиновник уточнил, что скидки в $40 существовали "пару месяцев назад".

Замглавы РЭА добавил, что дисконт на российское "черное золото" складывался из значительно подорожавшего фрахта судов, отсутствия страхования сделок и нежелания банков давать аккредитивы.