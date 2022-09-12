Невинномысск прошагало рекордное число участников туристического квеста

12 сен. 20:47

В ставропольском моногороде Невинномысске прошел очередной квест "Прошагай город", который собрал больше 2 тыс человек – это рекорд для муниципалитета, - сообщил в понедельник глава моногорода Михаил Миненков.

"Невинномысск прошагали более 2 тыс. человек… В этом году в квесте приняло участие рекордное количество человек. Это представители школ, дополнительного образования, студенты учреждений среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, работники предприятий города - всего 107 команд по 20 человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Проект был запущен в 2019 году Фондом развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ для сбора потенциальных туристических локаций и развития туризма. Команды-участники посещают интересные места и объекты городов, фотографируют их и добавляют на онлайн-карты.